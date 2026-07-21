Житель Коми получил 10 лет колонии за убийство 26-летней давности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Коми оставил в силе приговор 46-летнему жителю Ухты, осужденному за убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Преступление было раскрыто спустя много лет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, вечером 24 января 2000 года мужчина вместе со знакомым вывез 18-летнего парня в поселок Озерный под Ухтой. Там они накинули на шею жертвы шнур-удавку и нанесли множественные колото-резаные ранения в жизненно важные органы. Смерть наступила на месте от кровопотери.

В ходе судебного разбирательства подсудимый свою вину не признал. Ухтинский городской суд назначил ему 10 лет колонии строгого режима.

Защита обжаловала приговор, настаивая на недоказанности вины. Однако суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокуратуры и оставил решение без изменений.

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