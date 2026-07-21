Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2026 12:00

Жительнице Коми присвоили звание «Мать-героиня»

В их семье десять детей
Источник:kp.ru
Жительнице Коми присвоили звание «Мать-героиня». Фото: Минсоцтруд Коми.

Жительнице Коми присвоили звание «Мать-героиня». Фото: Минсоцтруд Коми.

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Княжпогостского округа Юлии Аршинцевой. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Звание присвоено за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Виталий - самозанятый, а Юлия работает воспитателем в детском саду.

В 2024 году семья Аршинцевых стала лучшей многодетной семьей муниципалитета - они победили в районном этапе конкурса «Семья - богатство Коми края», а затем участвовали в республиканском туре. На тот момент семья воспитывала десять детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она – моя судьба»: как встреча у местных красот подарила Усть-Куломскому району одну из самых крепких многодетных семей (подробнее)