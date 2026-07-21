Жительнице Коми присвоили звание «Мать-героиня». Фото: Минсоцтруд Коми.

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Княжпогостского округа Юлии Аршинцевой. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Звание присвоено за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Виталий - самозанятый, а Юлия работает воспитателем в детском саду.

В 2024 году семья Аршинцевых стала лучшей многодетной семьей муниципалитета - они победили в районном этапе конкурса «Семья - богатство Коми края», а затем участвовали в республиканском туре. На тот момент семья воспитывала десять детей.

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