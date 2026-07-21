На дороги Сыктывкара вышли скрытые патрули ДПС. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В столице Коми сотрудники ГАИ провели рейд с использованием скрытых патрулей. Экипажи на автомобилях без специальной цветографической схемы и проблесковых маячков работали в общем транспортном потоке.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, основой целью мероприятия является выявление грубых нарушителей ПДД. В ходе рейда сотрудники ДПС задержали 23-летнего водителя питбайка без прав, 18-летнего водителя без прав, перевозившего несовершеннолетних пассажиров на автомобиле с техническими неисправностями, а также мотоциклиста, который передвигался по тротуару, пытался скрыться и отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения.

По всем фактам составлены административные протоколы. Транспортные средства помещены на штрафстоянку. Материалы в отношении мотоциклиста направлены в суд.

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