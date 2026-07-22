Верховный суд Коми оставил под стражей экс-преподавателя Опарина до сентября. Фото: Сыктывкарский горсуд.

Верховный Суд Республики Коми оставил без изменения постановление суда о продлении срока содержания под стражей бывшему преподавателю Центра профессиональной переподготовки МВД РК Владимиру Опарину.

20 июля апелляционная инстанция рассмотрела жалобу защиты, которая просила изменить меру пресечения на домашний арест или другую, более мягкую. Поводом для обжалования стало постановление Сыктывкарского городского суда от 9 июля. Тогда содержание Опарина под стражей было продлено до 14 сентября 2026 года.

Верховный суд оставил решение городского суда без изменений, а жалобу адвоката - без удовлетворения.

Напомним, трагедия в Эжвинском районе произошла 15 января. На занятии экс-преподаватель центра МВД Владимир Опарин привел в действие учебную гранату, из-за чего загорелись легковоспламеняющиеся предметы. Из здания эвакуировали около 200 человек, пострадали 30 слушателей, трое погибли. Опарина сначала отправили под домашний арест, затем под стражу. Против него возбуждены дела о превышении полномочий и уничтожении имущества по неосторожности.

Руководителя центра Антона Дашевского отстранили на следующий день, затем арестовали и уволили. Против него также возбуждено уголовное дело.

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