В Сыктывкаре присяжные признали виновным мужчину, застрелившего человека. Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкарском городском суде завершилось разбирательство с участием коллегии присяжных заседателей по делу 26-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Шесть присяжных единогласно вынесли обвинительный вердикт.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РК, 17 апреля в доме на улице Лесопильной пьяный мужчина восемь раз выстрелил из пневматической винтовки усиленной мощности. Потерпевший получил множественные ранения головы и грудной клетки, от которых скончался.

Сторона обвинения представила неопровержимые доказательства, что позволило присяжным признать вину подсудимого доказанной. В скором времени суд вынесет решение.

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