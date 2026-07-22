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НовостиОбщество22 июля 2026 10:00

В Коми на УК завели уголовное дело за неисполнение судебных решений

В офисе был проведен обыск
Источник:kp.ru
В Коми на УК завели уголовное дело за неисполнение судебных решений.

В Коми на УК завели уголовное дело за неисполнение судебных решений.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы Усть-Вымского района возбудили уголовные дела в отношении управляющей компании из Микуни, которая не исполняла решения суда. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Коми.

Еще в 2024–2025 годах суд обязал компанию отремонтировать отмостки, фундамент и козырьки над подъездами, привести в порядок электропроводку и покосить траву во дворах. Однако работы так и не были выполнены.

За неисполнение требований пристав несколько раз штрафовал компанию и ее руководителя, но штрафы не подействовали. Тогда пристав и дознаватель инициировали возбуждение уголовных дел.

В офисе управляющей компании в Сыктывкаре провели обыск, изъяли электронные носители. Следственные действия продолжаются.

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