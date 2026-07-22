Жительница Коми получила восемь лет колонии за убийство знакомого и кражу. Фото: СУ СКР по Коми.

Суд признал 45-летнюю жительницу Усинска виновной в убийстве знакомого и краже. Преступление было совершено в ноябре 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми, в комнате общежития на улице 60 лет Октября между нетрезвыми женщиной и ее 50-летним знакомым произошла ссора. В ходе конфликта она ударила мужчину ножом в живот. От проникающего ранения и кровопотери он скончался на месте.

Скрывшись через окно первого этажа, спустя время женщина вернулась и похитила имущество отца погибшего. Суд назначил ей 8 лет 2 месяца колонии общего режима.

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