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НовостиПроисшествия22 июля 2026 11:00

Жительница Коми получила восемь лет колонии за убийство знакомого и кражу

В момент преступления она была в нетрезвом виде
Источник:kp.ru
Жительница Коми получила восемь лет колонии за убийство знакомого и кражу. Фото: СУ СКР по Коми.

Жительница Коми получила восемь лет колонии за убийство знакомого и кражу. Фото: СУ СКР по Коми.

Суд признал 45-летнюю жительницу Усинска виновной в убийстве знакомого и краже. Преступление было совершено в ноябре 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми, в комнате общежития на улице 60 лет Октября между нетрезвыми женщиной и ее 50-летним знакомым произошла ссора. В ходе конфликта она ударила мужчину ножом в живот. От проникающего ранения и кровопотери он скончался на месте.

Скрывшись через окно первого этажа, спустя время женщина вернулась и похитила имущество отца погибшего. Суд назначил ей 8 лет 2 месяца колонии общего режима.

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