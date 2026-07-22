В Коми матрос буксира упал за борт и погиб на паромной переправе через Вычегду. Фото Северо-Западной транспортной прокуратуры.

20 июля в Усть-Вымском районе на паромной переправе через реку Вычегду погиб матрос-моторист буксира В-184 и баржи. Мужчина выпал за борт и погиб.

Трагедия произошла в районе населенных пунктов Межег и Мадмас. По факту происшествия Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Сыктывкарская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства трагедии и проверяет соблюдение законодательства о безопасности движения и охране труда на водном транспорте.

Возбуждено уголовное дело. Расследование взято на контроль прокуратуры.

Кроме того, трудинспекция Коми создала комиссию по расследованию несчастного случая. В ведомстве отметили, что работник, находясь на плавсредстве, по неизвестным причинам потерял равновесие и упал в воду.

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