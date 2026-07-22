В Коми мужчина получил 17 лет колонии за истязания и смерть матери. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ухтинский горсуд вынес приговор 35-летнему мужчине, систематически избивавшему свою 68-летнюю мать. Женщина скончалась от полученных травм.

Как сообщили в пресс-службе судов Коми, мужчина уже был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью родному брату, от которого тот умер. Освободившись из колонии 20 февраля, он поселился у матери, не работал и ежедневно пил.

В течение месяца в состоянии опьянения он систематически избивал пенсионерку. Чтобы соседи не слышали криков, он включал громкую музыку. 28 марта женщина скончалась от несовместимых с жизнью травм.

Суд назначил мужчине 17 лет колонии особого режима. После освобождения он будет ограничен в свободе передвижения еще на 1,5 года.

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