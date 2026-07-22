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НовостиПроисшествия22 июля 2026 15:00

В Коми ликвидировали ландшафтный пожар

Площадь возгорания составила 1,71 гектара
Источник:kp.ru
В Коми ликвидировали ландшафтный пожар.

В Коми ликвидировали ландшафтный пожар.

Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 20 июля, в Удорском районе произошло возгорание сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

ЧП произошло вблизи деревни Усть-Вачерга. Пожар был ликвидирован на площади 1,71 гектара. Пострадавших нет.

В тушении пожара участвовали пять человек и одна единица техники. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

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