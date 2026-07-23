В Сыктывкаре работодатель заплатил 240 тысяч рублей за травму сотрудника. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре судебные приставы взыскали с работодателя в пользу сотрудника компенсацию морального вреда и судебные расходы. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Коми, кабельщик, выполнявший задание мастера на строительстве газопровода, получил травму руки.

Инцидент произошел зимой. Работник пытался найти конец трубы, скрытый под снегом, с помощью компрессора. Из-за давления конец трубы оторвался и ударил мужчину. Он долго находился на больничном.

Суд признал вину работодателя и взыскал в пользу пострадавшего 140 тысяч рублей компенсации морального вреда вместо запрашиваемых 800 тысяч рублей. Кроме того, компания выплатила 100 тысяч рублей судебных расходов. Получив постановления о возбуждении исполнительных производств через портал Госуслуг, компания в тот же день полностью оплатила задолженность.

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