В Сыктывкаре осудили пенсионера, ударившего мужчину по лицу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, который ударил оппонента по лицу. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

28 января во дворе дома №124 по улице Морозова между водителем и пенсионером, занимавшимся чисткой снега, произошел конфликт. В ходе ссоры пожилой мужчина ударил автомобилиста кулаком по лицу. Потерпевший получил травму средней тяжести, которая обезобразила его лицо.

Подсудимый признал вину только в причинении вреда средней тяжести, но принес извинения и частично компенсировал моральный вред в размере 65 тысяч рублей. Суд назначил ему 1,5 года условного лишения свободы, а также взыскал в пользу пострадавшего 300 тысяч рублей моральной компенсации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми мужчина получил 17 лет колонии за истязания и смерть матери (подробнее)