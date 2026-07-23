В Коми экс-директора УКС осудили за халатность при обследовании аварийных домов. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Печорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора управления капитального строительства. Он признан виновным в халатности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в 2021–2022 годах подсудимый поручил подчиненному эксперту провести визуальное обследование четырех многоквартирных домов в Печоре без должной оценки несущих конструкций. На основе составленных заключений межведомственная комиссия, в которую входил и сам директор, приняла решения не признавать здания аварийными. Права граждан, которые долгое время проживали в непригодных для жизни домах, были существенно нарушены.

Суд назначил мужчине штраф в размере 40 тысяч рублей. В связи с истечением сроков давности уголовного преследования он освобожден от его уплаты.

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