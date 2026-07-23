В Коми в ДТП пострадали два человека. Фото: ГАИ по Коми.

Вчера, 22 июля, в Ухте столкнулись автомобили Suzuki Grand Vitara и Peugeot 308. Об этом сообщили в ГАИ по Коми.

ДТП произошло на подъезде к поселку Ярега. 50-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara при обгоне не убедился в безопасности маневра и при возвращении на свою полосу столкнулся с Peugeot, после чего последний автомобиль врезался в дорожный знак.

В результате ДТП 47-летний водитель Peugeot 308 получил ЧМТ, сотрясение, ушиб головы, а его 37-летний пассажир ушиб плечо. Госпитализация не потребовалась.

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