За неделю в Коми выросли цены на сахар, колбасы и яблоки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Комистата, с 14 по 20 июля в республике зафиксированы изменения цен на отдельные товары.

Среди продовольственных товаров больше всего выросли цены на сахар-песок - на 4,5%, а также на колбасы полукопченые и варено-копченые +2,8%, вермишель +2,5%, мясо кур, кефир +1,4%, пшено +1,3%. При этом сыры твердые, полутвердые и мягкие подешевели на 3,4%, мука пшеничная - на 1,3%, куриные яйца - на 1,1%, сливочное масло - на 1%.

Из плодоовощной продукции заметнее всего подорожали яблоки - почти на 10%, морковь - на 4% и свекла - на 1,8%. При этом помидоры и бананы стали дешевле на 2,3 и 2,2% соответственно, лук репчатый потерял в цене 1,2%.

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