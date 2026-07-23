В Коми подростки проникли в квартиру и украли имущество на 18 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет Коми завершил расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жителей Вуктыла. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они обвиняются в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище.

По данным следствия, в июне подростки вместе с 12-летним приятелем проникли в незапертую квартиру и похитили имущество на сумму более 18 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемые признали вину и вернули похищенное владельцам. Уголовное дело направлено в суд.

В отношении 12-летнего подростка, состоящего на учете, принято решение о помещении в ЦВСНП МВД по Коми.

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