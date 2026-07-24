В Сыктывкаре рыбаки отказались помогать парню, застрявшему посередине реки. Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 20 июля в службу спасения поступило сообщение о 20-летнем парне, который оказался на мели посреди реки Сысолы в районе местечка Заречье. Из-за сильного течения он не мог самостоятельно добраться до берега.

Как сообщает «Комиинформ», мимо проплывали рыбаки, но они отказались перевезти парня к его друзьям. В итоге спасателям Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ» пришлось эвакуировать застрявшего отдыхающего.

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