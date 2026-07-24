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НовостиОбщество24 июля 2026 9:10

В Сыктывкаре предпринимательницу в пятый раз оштрафовали за оскорбления

На парковке ГАИ она оскорбила женщину
Источник:kp.ru
В Сыктывкаре предпринимательницу в пятый раз оштрафовали за оскорбления.

В Сыктывкаре предпринимательницу в пятый раз оштрафовали за оскорбления.

Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мировой судья Морозовского судебного участка Сыктывкара оштрафовал 59-летнюю местную жительницу за оскорбление. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Установлено, что 8 апреля женщина на парковке у городского отдела ГАИ высказала оскорбления в адрес 45-летней потерпевшей, которая обратилась в прокуратуру с просьбой привлечь обидчицу к ответственности.

Суд назначил штраф в размере пяти тысяч рублей.

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