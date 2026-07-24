В Сыктывкаре на нескольких улицах ограничат движение транспорта и пешеходов. Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В столице Коми до сентября ограничат движение на нескольких улицах. Администрация опубликовала постановления об ограничении движения транспорта и пешеходов.

До 20 августа из-за ремонта тротуаров будет ограничено движение на половине ширины проезжей части улицы Коммунистической - от дома № 20 до дома № 28. На этом же участке ограничат и движение пешеходов.

До 31 августа закроют движение по всей ширине улицы Братьев Жилиных в районе дома №9 в связи со строительством газопровода. Объезд возможен через улицы Тентюковскую, Восточную, Депутатскую, Крупскую и Больничный проезд.

До 20 сентября из-за проведения работ по обустройству заезда будет недоступна половина проезжей части улицы Морозова у дома №200/1.

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