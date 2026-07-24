Жителя Коми осудили на 16 лет за госизмену и подготовку диверсии на объектах ТЭК. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор 49-летнему жителю Печоры за госизмену, участие в террористической организации и подготовку диверсии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Коми.

Установлено, что мужчина принял решение вступить в запрещенную в РФ украинскую террористическую организацию для участия в диверсиях на территории России. В дальнейшем он планировал выехать на Украину и участвовать в боевых действиях против ВС РФ.

Для подтверждения намерений печорец передал кураторам свои анкетные данные, а также выполнил задание по фото- и видеосъемке уязвимых объектов топливно-энергетического комплекса Печоры для совершения диверсии.

В июне 2025 года мужчина был задержан сотрудниками УФСБ по Коми при попытке выехать на подконтрольную Украине территорию. В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело. Суд назначил ему 16 лет колонии строгого режима, из которых три года в тюрьме, штраф 250 тысяч рублей и ограничение свободы на 1,5 года.

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