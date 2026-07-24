В Коми дочь пыталась через суд выселить мать из квартиры. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Коми суд отказал дочери в выселении матери из приватизированной квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе судов республики.

Собственница квартиры потребовала выселить свою мать, которая проживала там по устной договоренности. По словам заявительницы, она нарушала условия проживания и ущемляла ее права как владельца жилья.

Однако в суде выяснилось, что квартира изначально была предоставлена матери по договору соцнайма. При приватизации она отказалась от своего права в пользу других родственников, но сохранила бессрочное право пользования жильем. В иске о выселении матери отказано полностью.

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