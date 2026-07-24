В Сыктывкаре задержаны двое подростков за попытку сбыта наркотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В столице Коми сотрудники полиции задержали двоих 17-летних жителей села Выльгорт, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Один из них был задержан с поличным в центре города при попытке забрать наркотик из тайника. При досмотре у него изъяли сверток с запрещенным веществом массой почти 2 грамма.

Установлено, что подростки получили информацию о тайнике через интернет-магазин. Один из них забрал наркотик для последующей фасовки и распространения в Сыктывкаре, а второй получал данные от интернет-магазина и должен был сообщать координаты новых закладок.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Сейчас проводится расследование.

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