В Сыктывкаре мужчина избил троих подростков в раздевалке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Сыктывкара провела проверку по обращению родителей троих школьников, которых избили в фитнес-клубе. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Установлено, что 25 ноября 2024 года в раздевалке одного из местных клубов 43-летний мужчина из хулиганских побуждений избил троих 14-летних подростков. В феврале 2026 года он был признан виновным и получил наказание в виде ограничения свободы.

Прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Сыктывкарский городской суд удовлетворил требования прокурора, взыскав в пользу пострадавших от 20 до 30 тысяч рублей каждому. Исполнение решения будет проконтролировано прокуратурой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Коми избил битой человека в ответ на шутку: его будут судить (подробнее)