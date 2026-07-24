В Коми осудили подростка за клевету на друга в соцсетях. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эжвинский районный суд Сыктывкара рассмотрел уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в клевете. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

В феврале подросток разместил в открытой группе мессенджера ложную информацию о том, что его знакомый совершил особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности. В суде подросток признал вину и объяснил, что просто решил пошутить над другом.

Суд учел положительные характеристики, отсутствие на учетах, принесенные извинения потерпевшему и дружеские отношения между ними. Вместо наказания подростку назначены предупреждение и передача под надзор матери на шесть месяцев. От уголовной ответственности он освобожден.

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