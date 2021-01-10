В Ухте не прекращаются нападения собак на местных жителей. Очередными жертвами стали местные жители – муж и жена. О происшествии рассказала сама пострадавшая Ольга Куницина.По ее словам, они с супругом гуляли по двору, когда на них накинулась черная большая собака. Паре пришлось приложить немалые усилия, чтобы отбиться от животного.- На стадионе школы № 19 на меня с мужем произошло нападение черной большой собаки, укусила за ногу и порвала джинсы. Это уже не первый случай нападения этой собаки на людей в этом районе. Еле отбились. Будьте бдительны, - написала Ольга в социальных сетях.Как выяснилось, собаку зовут Мишка и у нее есть хозяин, просто пса иногда отправляют гулять одного на улицу. По словам жителей двора, Мишка никто не проявлял агрессию к местным жителям, он охотно играет с детьми и отвечает на ласку. Они уверяют, если Мишка напал на людей, значит, они вели себя неадекватно.- Мы очень часто гуляем с детьми на стадионе, катаемся. И знаем этого пса. Ни разу не видела, чтобы он кидался на кого-то. Он всегда с детьми играется, и никто ему не нужен. Причём дети 7-10 лет ему нравятся. Это говорит о том, что пёс рос в семье с детьми такого возраста. А потом его вышвырнули. И теперь ему бедному и на улице места нет, - цитирует слова Екатерины Созоненко «Комиинформ».Однако ранее мы рассказали об аналогичном случае: тот же пес напал на молодого парня. Тогда на помощь 24-летнему Ивану пришли на помощь местные жительницы, которые отогнали Мишку.Напомним, ранее в городе произошла страшная трагедия. Свора бездомных собак напала на двух жителей города. Горожанину удалось выжить, а женщину псы загрызли насмерть.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ухте нашли обглоданный труп женщиныИзвестны шокирующие подробности трагедии (подробности)