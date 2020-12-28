Ситуация с коронавирусом в Коми остается крайне напряженной. Об этом говорят самые объективные показатели — данные по числу заболевших на каждые 100 тысяч населения.На 28 декабря, в России выявленных заболевших коронавирусной инфекцией — 2096,3 на 100 тыс. населения (неделей ранее 1 959,9). В Северо-Западном федеральном округе этот показатель равен 3 348,9 (3 023,1). В Республике Коми он превышает и тот, и другой - 3 533,6. Отметим, что в СЗФО на первом месте Мурманская область (4 703,3). Наиболее благополучная ситуация в Ленинградской области (1 264,1).Напомним, 8 ноября глава Коми предсказывал выход на плато в республике уже к Новому году.\\"Я думаю, еще два цикла у нас будет подъем, два раза по 14 дней, и к середине декабря мы должны выйти на плато, чтобы встретить Новый год не с такими цифрами и пойти на снижение\\", - заявил тогда Владимир Уйба.Чуда не произошло.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа сутки коронавирус унес жизнь пятерых пациентов в Коми (подробности)