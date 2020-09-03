Октябрьский проспект - почти все. Эпопея с ремонтом главной автомагистрали города близится к завершению

Фото администрации Сыктывкара

Ремонт Октябрьского проспекта, который будоражил общественность с конца прошлого года, близится к завершению. Подрядчики приступили к укладке асфальта на последнем участке – от улицы Красных Партизан до улицы Чкалова, о чем сообщает городская мэрия.

Сейчас работа сосредоточена на крайних полосах: там заменили бордюрные камни, сняли старый асфальт и приступили к укладке выравнивающего слоя. После этого подрядная организация уложит финишный слой крепкого щебёночно-мастичного асфальтобетона. Последние ремонтные штрихи должны завершить до 15 сентября включительно.

Отметим, что новый асфальт - далеко не самое главное. В рамках ремонта заменили магистральный водовод и провели реконструкцию сетей ливневой канализации. Обветшавшие коммуникации требовали замены много лет, в этом году наконец-то застарелую проблему решили. Напомним, в этом году Октябрьский проспект отремонтирован от улицы Орджоникидзе до улицы Чкалова в рамках «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отметим, что новости о перекрытии Октябрьского проспекта в Сыктывкаре будоражили воображение автолюбителей с ноября прошлого года. Люди негодовали, что главную городскую магистраль перекроют на полгода, что грозило гигантскими пробками. В январе появилась информация, что перекрытие проспекта откладывается на неопределенный срок. В феврале стало известно, что Октябрьский проспект будут перекрывать не полностью, как планировалось раньше, а частично, чтобы город не встал в пробках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре на время ремонта дорог Октябрьский проспект перекроют посередине

Обветшавшие сети планируют отремонтировать за месяц (подробности).