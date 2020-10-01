Тела погибших на шахте "Аяч-Яга" в Воркуте подняли из-под завалов

Фото: ГУ МЧС по Коми

В Коми завершены работы по разборке обрушившейся галереи на законсервированной шахте. Тела погибших удалось найти и достать из-под завалов, сообщает «КомиОнлайн».

Напомним, трагедия произошла 29 сентября на промышленной площадке законсервированной шахты "Аяч-Яга" компании АО "Воркутауголь" при проведении работ в наземных строениях шахты.

Два сотрудника подрядной организации – Михаил Перепелица 1962 г.р. и Михаил Шаечук 1964 г.р. – демонтировали галерею (переход) в шахте. Возможно, они слишком близко подошли к опоре.

Напомним, прокуратура выяснила, что подрядная организация «Катюша», которая занималась работами на законсервированной шахте «Аяч-Яга» АО «Воркутауголь», где 29 сентября погибли два человека, не имела с ними трудовых договоров.

Предварительное расследование воркутинского межрайонного прокурора по надзору за соблюдением законов в угледобывающей отрасли гласит: трудовых договоров могло и не быть. Возможно, их заменили устным распоряжением.

Как сообщает пресс-служба АО «Воркутауголь», по предварительной версии причиной произошедшего является несоблюдение необходимых мер безопасности и плана производства работ со стороны подрядной организации. Начато расследование.

Кроме того, по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По уголовному делу будет проведен весь комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СК по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На одной из шахт «Воркутауголь» остановлены работы (подробности)