Владимир Уйба: в Коми придется передавать больницы под госпитали COVID-19

"1800 коек — это предел для нашего региона, если ситуация ухудшится, нам придется останавливать работу других больниц и мобилизовать на их базах госпитали". Фото: архив КП

Медицина в Коми находится на пределе возможностей из-за роста заболеваемости COVID-19. Еще немного – и придется мобилизовать больницы под госпитали. Об заявил глава Коми Владимир Уйба, отвечая на вопросы жителей 11 октября.

"Мы стараемся максимально держать ситуацию под контролем. Но напомню, что начинали мы с 410 расчетных коек, потом подняли их количество до 1100, далее 1300, и сейчас мы мобилизовали все, что можно. 1800 коек — это предел для нашего региона, если ситуация ухудшится, нам придется останавливать работу других больниц и мобилизовать на их базах госпитали", - отметил В.Уйба.

По мнению руководителя региона, задача всех жителей республики серьезно отнестись к ситуации и остановить заболевание, либо на борьбу с COVID-19 придется тратить еще больше денег. А их можно было бы направить на социальные проекты.

На 11 октября в Коми 9625 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, рост зараженных за сутки составил 144 человека. И это очередной печальный рекорд.

По гриппу, ОРВИ и коронавирусу введен карантин в 42 классах школ и 51 группе в детских садах, сообщил 8 октября в обращении к жителям глава Республики Коми.

Напомним, глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова пообещала принять меры к регионам с высоким ростом заболеваемости.

А Минздрав РФ дал новые рекомендации главам регионов: перевести предприятия на разный график работы, чтобы избавиться от давки в автобусах на время пандемии.

На удаленную работу уже перешла администрация Ухты, глава рекомендовал то же самое сделать и руководителям предприятий города. Администрация Удорского района начала работать в закрытом режиме. Такое решение также приняли из-за ситуации с коронавирусом.

Глава Коми заявил 11 октября, что ужесточение ограничений – не выход. По его мнению, жителям республики надо проявить сознательность и соблюдать правила профилактики.

"Изо дня в день повторяю, что нам нельзя больше ужесточать режим ограничения, потому что это приведет к негативным экономическим последствиям. Но и посещая учреждения, мы должны соблюдать элементарные меры профилактики — носить маску, перчатки и обрабатывать руки. Эти меры должны для нас стать обыденным делом. Мы должны поставить эти правила себе в основу, в культуру жизни и призвать к соблюдению масочного режима всех, кто находится рядом", - подчеркнул Владимир Уйба.

А молодых людей, которые говорят, что не боятся переболеть и получить иммунитет, глава региона призвал подумать о пожилых людях – для них это прямая угроза. И напомнил о необходимости прививок от гриппа. Сезонная эпидемия гриппа усиливает коронавирусную инфекцию и взаимодействует с ней, поэтому руководители предприятий должны позаботиться о том, чтобы работники были привиты.

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