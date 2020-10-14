Вахтовиков из других регионов будут выдерживать в обсерваторах вне Коми

С июня 2020 в республике работает система автоматизированного учета вахтовиков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вахтовики, привлеченные на работу из других регионов, будут проходить временную изоляцию обсервации за пределами Коми. В указ главы республики внесли изменения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

В обсерваторах, которые находятся на территории республики, будут находиться только работники из числа местных жителей.

Сохраняются остальные требования к предприятиям, где есть вахтовый метод работы. Даже при отрицательном результате ПЦР-теста и отсутствии антител LgG обязательна 14-дневная изоляция работника.

Без временной изоляции предприятие вправе допустить на производственный объект работника только при наличии отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19, при наличии у него антител LgG и отсутствии антител LgM по результатам медицинского заключения.

Сохраняется 14-дневный карантин для тех, у кого была выявлена повышенная температура тела.

Естественно, что при выявлении заболевания коронавирусной инфекцией работник отправляется в больницу, а контактные лица - на временную изоляцию под меднаблюдение.

Отметим, что с июня 2020 в республике работает система автоматизированного учета вахтовиков, помогающая регистрировать сколько работников заехало, где они работают, сколько мест есть в обсерваторах.

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