Коронавирус в Коми 21 октября 2020: за сутки зафиксировано 210 новых случаев заболевания COVID-19

Всего в республике 11 268 пациентов с COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

21 октября в России выявили 15 700 случаев заражения коронавирусом. В Коми установлен антирекорд: новых пациентов с COVID–19 — 210 человек, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

По данным российских эпидемиологов, в Коми 21 октября у 210 человек подтвердили новую коронавирусную инфекцию. Всего в республике 11 268 пациентов с COVID-19. За сутки выздоровело 137 человек от вируса (всего выздоровели 8 722 человека). Умерли за сутки 6 человек (всего скончались 179 человек).

Напомним, что в Республике Коми уже в ближайшее время будет развернуто более 2200 коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, о чем 16 октября заявил глава Коми Владимир Уйба.

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