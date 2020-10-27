В одном из сел Коми больницу закрыли из-за коронавирусной вспышки

На фото улицы Важгорта, фото Натальи Палевой

В селе Важгорт в Удорском районе Коми закрыли больницу из-за коронавируса, сообщает «Миян Ижма медся дона». Проблема в том, что это единственное лечебное учреждение в населенном пункте. Кроме того, оно обсуживает весь Вашкинский куст — это несколько сел и деревень.

Важгортчане говорят, что заболевшие теперь едут в Усогорск, но там далеко не всех принимают. Кроме того, люди сообщают: больницу закрыли, пациентов направили по домам, а тесты на COVID–19, по их информации, им и не делали. На фоне подъема заболеваемости люди волнуются: неужели идем по сценарию Мыёлдино? Напомним, что там с 20 октября строгий карантин из-за большого количества заболевших.

Врио руководителя администрации Удорского района Иван Коковкин в разговоре с корреспондентом «КП-Коми» отметил, что ситуация находится на контроле. Да, действительно, больница закрыта по предписанию Роспотребнадзора. Но без медицинской помощи люди не остались — прием ведется амбулаторно в отдельном здании. Медпомощь оказывается и на дому, для скорой транспортировки медиков есть машина.

- Врач-терапевт на месте, сдал все тесты на ковид, они отрицательные. Лекарства все в наличии имеются, своевременная помощь оказывается, так что причин для беспокойства у местных жителей нет, - отметил врио главы района. Он добавил, что в случае экстренных ситуаций пациентов будут транспортировать в больницу Усогорска.

Отметим также, что по ситуации на 22 октября (тогда были опубликованы последние актуальные данные) в Удорском районе лабораторно подтверждено 44 случая COVID–19. Из них 43 человека лечатся амбулаторно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нам казалось, что коронавирус - это где-то там»: что происходит в селе в Коми, которое закрыли на карантин из-за COVID–19

Люди стараются сидеть дома, выходят только по необходимости — за продуктами и на почту (подробности).

Коронавирус в Коми 27 октября 2020: за сутки зафиксировано 206 новых пациентов с COVID-19

Десять пациентов скончались, а излечились от болезни 156 человек (подробности).