Суд по делу Гайзера: Демьяна Москвина перевели под домашний арест

30 Июль 14:00 2018-07-30T14:21:58+03:00

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Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела экс-главы республики Коми Вячеслава Гайзера финансисту Демьяну Москвину, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В мае Москвин был приговорен к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 2 млн рублей.

"Апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила приговор Москвину и направила дело на новое рассмотрение в Замоскворецкий суд Москвы в ином составе суда», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что суд освободил его из-под стражи и перевел под домашний арест.

По данным следствия, Москвин помогал фигурантам «дела Гайзера» передавать рентабельные государственные предприятия в Коми частным компаниям, связанным с бывшим руководством Республики Коми. В частности, непосредственно Москвин участвовал в приватизации птицефабрики «Зеленецкая».

В ходе следствия с Москвин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Кроме того, он предоставил суду схему и отчетные материалы по «неформальному бюджету» ОПС.

Кстати

Почти сразу после вынесения приговора Москвину в адрес редакции «Комсомольская правда» пришло письмо, подписанное Д.Москвиным. В нем осужденный объясняет свое решение пойти на сделку со следствием. Также к письму были приложены аудиофайлы, якобы сделанные им в кабинете руководителя следственной группы по делу, с пометкой, что они выложены в открытом доступе в YouTube с тегом «дело Гайзера».