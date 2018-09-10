2018-09-10T18:30:29+03:00
Происшествия

На суде по "делу Шабаршиной" свидетель опознал те самые конверты

На процессе допросили Захара Волокитина
Алиса КОЗЛОВА
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Елена Шабаршина обвиняется в регулярном получении взяток от Алексея Чернова. Суммарный размер мзды составляет 6 миллионов 680 тысяч рублейЕлена Шабаршина обвиняется в регулярном получении взяток от Алексея Чернова. Суммарный размер мзды составляет 6 миллионов 680 тысяч рублейФото: Алиса КОЗЛОВА
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На процессе по делу о взятке Елене Шабаршиной в качестве свидетеля был допрошен Захар Волокитин, недолгое время руководивший управлением информации администрации Главы и правительства Коми.

На сегодняшнем заседании вновь поднималась тема белых бумажных конвертов. Напомним, следствие предполагает, что взяткодатель передавал фигурантке деньги в белых конвертах с надписью "Лично Шабаршиной Е.В.". В материалах уголовного дела в качестве вещественных доказательств все этом время хранились конверты, изъятые из рабочего кабинета подозреваемой в администрации главы и правительства Коми.

Свидетелю Волокитну, который некоторое время находился в прямом подчинении Шабаршиной, задавали вопросы, связанные с системой документооборота в "Желтом доме". Захар Волокитин признался, что передавал фигурантке рабочие бумаги в конвертах или на флеш-носителе. Флешки также приносил в конвертах.

- Конверты были разного размера, все зависило от размера документов. Но, как правило, это были конверты формата А4, - вспомнил детали рабочего процесса свидетель.

Конверты Захар Волокитин хранил на рабочем столе на видном месте. Свидетель подчеркнул, что своими руками упаковывал конверты и собственноручно ставил уточняющую надпись: "Лично Шабаршиной Е.В."

По ходатайству защиты на суде были представлены конверты. Один из них узнал Захар Волокитин. Это был конверт формата А3.

- Скорее всего, в этом конверте я передал Елене Викторовне флеш-носитель. На этом конверте стоит моя подпись, я сразу же узнал свой почерк, - заявил свидетель.

На этом допрос свидетеля был закончен.

Напомним, Елена Шабаршина подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Следствие предполагает, что с января 2007 года по август 2015 года Шабаршина получала систематически (как правило, ежемесячно) через посредников деньги в сумме 60 тысяч рублей. Взяткодателем следствие считает Алексея Чернова, фигуранта "дела Гайзера". Взамен Шабаришна передавала Чернову данные о ходе избирательных кампаний, поступающих жалобах, предварительных итогах голосования и не только. Суммарный размер инкриминируемой ей взятки составил 6 миллионов 680 тысяч рублей.

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