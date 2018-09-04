Экологи Коми обратились к Сергею Гапликову с вопросами по поводу стройки на станции Шиес
Представители организации Комитет спасения Печоры, занимающейся вопросамм экологии в нашем крае, обратились к главе республики Сергею Гапликову. Вопросы касаются возможного строительства полигона для хранения отходов из Московской области на границе с Коми. Напомним, всего в 20 километрах от станции Шиес, куда по предварительной информации и будут доставлять мусор, находится Коми поселок Мадмас.
Активисты попросили главу ответить на несколько вопросов, а именно:
каким образом на территории республики, ее городских округов и в муниципальных районах, а также и в городских поселениях происходит раздельный сбор мусора,
как осуществляется обработка, утилизация и обезвреживание твердых коммунальных отходов,
какие планируются мероприятия, проекты в области обращения с отходами на территории Коми?
Также экологи попросили прокомментировать действия властей республики для выполнения распоряжения правительства России от 25 января 2018 года «Об утверждении Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года» (№ 84-р), высказать свою позицию по поводу строящегося объекта на железнодорожной станции Шиес Архангельской области.
Фото: savepechora.ru
Комитет спасения Печоры подчеркивает, что планируемое строительство окажет негативное влияние на все компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, подземные воды, поверхностные воды, земельные ресурсы, растительный и животный мир), приведет к ухудшению здоровья местного населения, которое будет выражено в росте онкологических заболеваний, увеличению ОРЗ, ухудшению санитарно-эпидемиологического состояния, в том числе и на жителей Коми.
Активисты попросили главу дать ответ в максимально возможный короткий срок, поскольку ситуация вызвала широкий общественный резонанс.
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