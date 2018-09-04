Экологи Коми обратились к Сергею Гапликову с вопросами по поводу стройки на станции Шиес

СЕГОДНЯ 11:15 2018-09-04T11:29:41+03:00

Комитет спасения Печоры подключился к ситуации вокруг возможного появления мусорного полигона на границе с республикой

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Представители организации Комитет спасения Печоры, занимающейся вопросамм экологии в нашем крае, обратились к главе республики Сергею Гапликову. Вопросы касаются возможного строительства полигона для хранения отходов из Московской области на границе с Коми. Напомним, всего в 20 километрах от станции Шиес, куда по предварительной информации и будут доставлять мусор, находится Коми поселок Мадмас.

Активисты попросили главу ответить на несколько вопросов, а именно:

каким образом на территории республики, ее городских округов и в муниципальных районах, а также и в городских поселениях происходит раздельный сбор мусора,

как осуществляется обработка, утилизация и обезвреживание твердых коммунальных отходов,

какие планируются мероприятия, проекты в области обращения с отходами на территории Коми?

Также экологи попросили прокомментировать действия властей республики для выполнения распоряжения правительства России от 25 января 2018 года «Об утверждении Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года» (№ 84-р), высказать свою позицию по поводу строящегося объекта на железнодорожной станции Шиес Архангельской области.

Фото: savepechora.ru

Комитет спасения Печоры подчеркивает, что планируемое строительство окажет негативное влияние на все компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, подземные воды, поверхностные воды, земельные ресурсы, растительный и животный мир), приведет к ухудшению здоровья местного населения, которое будет выражено в росте онкологических заболеваний, увеличению ОРЗ, ухудшению санитарно-эпидемиологического состояния, в том числе и на жителей Коми.

Активисты попросили главу дать ответ в максимально возможный короткий срок, поскольку ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

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