2018-09-04T12:44:14+03:00
Общество

Пикеты, переросшие во флешмоб: жители Архангельской области выступают против строительства свалки на границе с Коми

К массовым волнам протеста присоединяются и в соседних регионах
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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Власти продолжают успокаивать жителей Ленского района Архангельской области, где может появиться полигон по переработке мусорных отходов из Московской области. Мол, окончательное решение еще не принято и местным нечего опасаться, все планы – на стадии обсуждения. Однако, жители поселка Урдома, рядом с которым и планируется строительство, каждый день выкладывают в Интернет новые фотографии с окрестностей железнодорожной станции Шиес, где видно, что там уже вовсю идут строительные работы.

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Жители Ленского района стараются привлечь к ситуации внимание как можно большего количества неравнодушных людей. Сначала они проводили одиночные пикеты по всей области, которые теперь переросли в мини-флешмоб. Суть акции заключается в том, что пользователь фотографируется с плакатом с надписью, выражающей недовольство появлением свалки в Ленском районе, и размещает фото на своей странице "ВКонтакте" с хэштегами #Шиес #Мы_против_свалки_в_Шиесе, #НЕТ_СВАЛКЕ.

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Своеобразные «послания» оставляют и на заборах. Так, волонтеры Молодежного Совета Яренска нанесли на забор надпись «Яренск против чужих отходов в Шиесе!».

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

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