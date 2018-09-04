Сыктывкар и Ухта не попали в сотню самых вонючих городов России

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-04T16:49:21+03:00

В опросе приняли участие более 61 тысячи человек со всех регионов страны. Фото: Архив "КП"

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Портал недвижимости Domofond.ru узнал у россиян, беспокоит ли их запах от свалок и мусоросжигательных заводов. В опросе приняли участие более 61 тысячи человек со всех регионов страны. На основе ответов специалисты составили рейтинг 150 городов России по доле респондентов, которые обеспокоены запахом и загрязнением воздуха рядом со своим домом.

Первое место в рейтинге самых плохо пахнущих городов занял подмосковный Волоколамск (100% респондентов ответили утвердительно на вопрос о запахе). Второе место у Клина (Московская область) с 92,5% положительных ответов. Третье место у Железнодорожного (Балашиха, Московская область) с 83,6% ответов «да». Замыкает топ-10 городов страны, где жители более всего страдают от запахов, подмосковный Ногинск (54,7% положительных ответов).

Среди городов, жители которых не сталкиваются или редко сталкиваются с проблемой неприятного запаха, первое место занимает Тюмень — здесь 88,9% респондентов отрицательно ответили на вопрос «Беспокоит ли Вас запах рядом с домом и загрязнение воздуха от свалки или мусоросжигательного завода?». На втором месте Геленджик (Краснодарский край) с 86,8% ответов «нет», на третьем Владимир (Владимирская область) с 86,4% отрицательных ответов. На десятом месте в списке городов с самой низкой долей жалоб на запах от мусора – подмосковные Химки (83,7%).

Республику Коми в рейтинге представили жители Сыктывкара и Ухты. При это только 19, 64% опрошенных из «Жемчужине Севера» жалуются на запах от свалок. В столице Коми процент недовольных составил 21,83.

Напомним, что тема свалок в нашей стране сейчас как никогда актуальна для жителей Коми, так как уже второй месяц в Интернете обсуждают возможное строительство мусорного полигона в соседней Архангельской области.

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