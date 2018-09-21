Рок-хиты как симфония и приезд «Кирпичей»: выходные в радость для сыктывкарских любителей «альтернативы»

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-21T04:08:27+03:00

А чем могут заняться те, кто рок не особо жалует, — узнайте из нашего дайджеста

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На этих выходных любители альтернативной музыки, живущие в Сыктывкаре, смогут оторваться на полную: сначала послушать каверы на рок-хиты в исполнении симфонического оркестра, а после отправиться на концерт «Кирпичей», которые посетят столицу Коми впервые за 10 лет. Те, кому такая музыка не особо по душе, смогут сходить на научно-художественную выставку, организованную зарубежными учеными или поболеть за нашу «Нику», которые будут бороться за выход из свое группы на первом этапе Кубка России по баскетболу.

"Premier Orchestra"

ЧТО: Только на один день сыктывкарцам выпадет уникальная возможность — услышать каверы на рок хиты в исполнении Симфонического оркестра Premier Orchestra и голосов Мариинского оперного театра. В программе 20 популярных композиций. И среди них есть песни как иностранных, так и русских групп: «Aerosmith», «Nirvana», «Depeche mode», «ДДТ», «Кино», «Алиса».

ГДЕ: КСЦ «Ренова».

КОГДА: 21 сентября, в 19 часов.

Фото: Архив "КП"

ЧТО: На этой неделе в Сыктывкаре открылась «бинарная» выставка «Проживание в природной среде», собранная студентами и профессорами из Швеции и Финляндии. Иностранцы, жившие в малолюдной деревне Козловка Княжпогостоского района, сумели проникнуться проблемами местных жителей и красотой периферийных уголков нашей республики. В результате получилась выставка, реконструирующая их наблюдения и впечатления в научных описаниях и художественных инсталляциях — гости из зарубежья смогли увидеть Коми такой, какой никогда не увидим мы, местные жители.

ГДЕ: Научная библиотека Республики Коми и пятый корпус СГУ имени Питирима Сорокина.

КОГДА: Национальная библиотека будет работать 23 сентября с 10 до 17 часов. Институт культуры и искусств — 22 сентября, с 9 до 13 часов.

"Нике" придется побороться за выход из группы

ЧТО: В субботу стартует первый этап Кубка России по баскетболу: в столицу Коми приедут команды из Вологды, Санкт-Петербурга и Красноярского края. Со всеми ними придется сразиться нашей «Нике», и спортсменкам придется нелегко: команда серьезно обновила свой состав. Придется одновременно срабатываться и побеждать соперниц, иначе на новую стадию соревнований выйти не получится.

ГДЕ: КСЦ «Ренова».

КОГДА: 22 сентября, в 16 часов.

Группа "Кирпичи"

ЧТО: «Маяковский» отмечает свой день рождения с размахом: на праздник выступить приедут «Кирпичи», которые не заглядывали в наши края уже 10 лет. Знаковая группа для поколения нулевых годов и участник множества крутых фестивалей — местные любители хорошей музыки вряд ли пройдут мимо их концерта, ведь «Кирпичи» продолжает жить на своей волне, не гоняясь за новомодными веяниями.

ГДЕ: Клуб «Маяковский».

КОГДА: 22 сентября, в 19 часов.

Семьи будут соревноваться в лучном футболе

ЧТО: В воскресенье команды, участвующие в городской спартакиаде «Папа, мама, я — здоровая семья», будут соревноваться в меткости. Участников в этот раз ждут необычные дисциплины — лучной футбол и лучной боулинг. Кроме того, они будут показывать свою точность в метании валенка, городках и других играх.

ГДЕ: Площадка СШ в «Северной Олимпии».

КОГДА: 23 сентября, в 11 часов.