"Ромаданов хоть раз сообщал, что давал взятки Шабаршиной?" - экс-председатель Избиркома Коми оспаривает обвинение

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-02T11:51:33+03:00

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Адвокаты экс-председателя Избирательной комиссии Коми Елены Шабаршиной вновь попытались оспорить обвинительное заключение следователя. Защитники подали ходатайство, в котором потребовали обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела по процессуальным нарушениям. Сегодня прокурор Людмила Собчук объявила позицию гособвинения.

- Фигурантка уже пыталась оспорить заключение следователя и направляла соответствующее ходатайство в Сыктывкарский горсуд. В материалам дела приобщено заключение судьи от 16 ноября 2017 года о законности предъявленного обвинения, - напомнила прокурор.

Судья Виктор Зверев поддержал позицию гособвинителя, после чего фигурантка попросила предоставить ей слово. Елена Шабаршина высказала претендии по поводу притеснений ее прав на защиту.

- Подозреваемый имеет право подавать ходатайства и предъявлять доказательства. А мне сейчас не дают воспользоваться моими законными правами. Позвольте узнать почему? - обратилась с вопросом к судье обвиняемая.

После непродолжительного диалога с председательствующим Елена Шабаршина напомнила участникам процесса о новых фактах, выявленных в ходе судебного расследования. Фигурантка подчеркнула, что новые обстоятельства дела указывают на незаконность предъявленных обвинений.

- На судебном процессе давали показания Ромаданов, Марущак и Чернов. Ромаданов хоть раз сообщал, что давал взятки Шабаршиной? Никто из свидетелей не заявлял, что давал мне деньги, - заявила фигурантка.

Подозреваемая раскрыла несколько важных и значимых, по ее мнению деталей, которые указывают на поспешность в действиях следователя при возбуждении уголовного дела.

- Меня пригласили на допрос в качестве свидетеля примерно в девять часов вечера, но уже через 15 минут мне было предъявлено обвинение. То есть на уведомление, ознакомление с материалами дела, допрос и предъявление обвинения ушло всего 15 минут. Меня даже лишили возможности выбрать адвоката, - рассказала Елена Шабаршина.

В свою защиту фигурантка также заявила еще об одном нарушении в работе следователя. Она напомнила, что ее уголовное дело было выделено из дела Михаила Евдокимова (экс-председатель Контрольно-счетной палаты Коми, осужден за взятку на 7 лет условно). Но на тот момент материалы дела Евдокимова находились на стадии проверки.

На этом заседание было закончено.

Справка "КП в Коми"

Елена Шабаршина подозревается в получении взяток. Следствие предполагает, что с января 2007 года по август 2015 года Шабаршина получала систематически (как правило, ежемесячно) через посредников деньги в сумме 60 тысяч рублей. Взамен фигурантка дела передавала данные о ходе избирательных кампаний, поступающих жалобах на кандидатов, предварительных итогах голосования и не только. Суммарный размер инкриминируемой ей взятки составил 6 миллионов 680 тысяч рублей.