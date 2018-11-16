Подозреваемый в убийстве пропавшей ухтинки Анастасии Щетининой отправлен в СИЗО

Экс-супруг бесследно пропавшей ухтинки Анастасии Щетининой ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Ухтинский городской суд определил для него меру пресечения в виде ареста на два месяца. Эту информацию "КП в Коми" подтвердили в Следственном Комитете РК.

Мужчина подозревается в убийстве 38-летней Анастасии Щетининой. Следствие полагает, что он задушил экс-супругу в квартире, упаковал тело в большой чемодан и выбросил в речку. На преступление он пошел в связи с разводом с Щетининой и перспективами раздела имущества. У бывших супругов была собственная трехкомнатная квартира. Также в браке появился сын, который проживал вместе с матерью.

В деле появилась вторая фигурантка - подруга подозреваемого в убийстве. Она помогала ему сокрыть следы преступления. Ей также назначена мера пресечения в виде ареста на два месяца.

Напомним, Анастасия Щетинина исчезла утром 9 ноября после того, как отвела сына в школу. Предполагается, что бывший муж поджидал Анастасию в подъезде, зашел вместе с ней в квартиру и задушил. Тело он упаковал в большой чемодан. Возле подъезда преступника поджидал автомобиль, за рулем которого находилась его новая подруга. Сообщники вывезли чемодан с трупом за город и бросили в речку.