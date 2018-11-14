2018-11-14T12:02:20+03:00
Происшествия

По подозрению в убийстве ухтинки задержан ее бывший муж

Анастасия Щетинина пропала 9 ноября
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: vk.comФото: vk.com
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Сотрудники следственного отдела Ухты продолжают расследование уголовного дела об убийстве 38-летней ухтинки Анастасии Щетининой. Напомним, дело возбужденно по факту ее безвестного исчезновения (ч.1 ст.105 УК РФ).

Стало известно, что сотрудники ОМВД Ухты по подозрению в совершении преступления задержали бывшего мужа потерпевшей, а также лицо, причастное к сокрытию следов преступления. Их причастность к совершению преступления будет проверена следственным путем.

В настоящее время следователями СК совместно с сотрудниками органов внутренних дел проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершения преступления.

Напомним, ранее «Георгиевские волонтеры» сообщили, что Анастасию Щет инину нашли мертвой, 13 ноября. Позже в Следственном комитете эту информацию опровергли. Поиски пропавшей продолжаются.

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