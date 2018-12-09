2018-12-09T12:21:35+03:00
Общество

В Минздраве Коми рассказали о состоянии ребенка, которого сбил пьяный извозчик

Глава ведомства ответил на обвинения в несвоевременном вылете вертолета санавиации
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Мальчик получил черепно-мозговую травмуМальчик получил черепно-мозговую травмуФото: из открытых источников
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Двухлетний ребенок, попавший под гужевую повозку в Ижемском районе, находится в больнице Сыктывкара, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

Как сообщалось ранее, 6 декабря в поселке Няшабож Ижемского района двухлетний мальчик попал под повозку, которая затем 1,5 километра тащила его за собой. По факту инцидента Следственный комитет проводит процессуальную проверку. Местный житель, управлявший гужевой повозкой, был в состоянии алкогольного опьянения.

По словам местных жителей, когда ребенка достали из-под саней, он был весь синий и не подавал признаков жизни. Мальчика очень быстро отвезли его в местный медпункт. Фельдшер вызвала вертолет санавиации, однако спустя два часа пришел ответ, что из-за нелетной погоды вертолета не будет. Местные жители решили доставить ребенка на снегоходе в Щельяюр, находящийся в 30 километрах от села Няшабож. На дорогу понадобилось почти два часа. Водитель ехал медленно, чтобы не трясти ребенка, так как это было опасно.

Возмущенные жители села отправили обращение в Минздрав Коми, в котором рассказали о сложившейся ситуации. В ведомстве ответили на это письмо

- Что касается обвинений в несвоевременном вылете вертолета санавиации - летная погода была объявлена только утром. Разрешение на вылет было дано на 7.40, по факту вертолет вылетел уже в 7.15 из Ухты, - цитирует министра «Комиинформ».

Березин отметил, что в полдень ребенок был уже в больнице Сыктывкара. Вечером предыдущего дня реаниматолог Ижемской центральной районной больницы выехал в Щельяюр, где принял ребенка, осмотрел его, и в 18 часов он уже был доставлен в Ижму.

- Ребенок самостоятельно дышал, угрозы жизни не было, поэтому было решено до утра, пока была нелетная погода, оставить его в ижемской больнице, - сообщил министр.

Сейчас ребенок находится в республиканской детской больнице в отделении нейрохирургии. Врачи поставили ему диагноз закрытая черепно-мозговая травма, других серьезных повреждений и переломов у него не обнаружено. Мальчик дышит самостоятельно и уверенно идет на поправку. Его жизни ничего не угрожает.

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