«Работа кипит»: смотрим, как строят ледовый городок на Стефановской площади в Сыктывкаре

На Стефановской площади в столице Коми полным ходом идет строительство ледового городка. Скульпторы-художники уже вырезали из льда огромного медведя с повозкой, а также с десяток анималистических персонажей. Журналисты "Комсомолки" посмотрели, что готово на этот момент на главной площади республики, и принесли вам небольшой фоторепортаж.

Ледовый городок в Сыктывкаре огорожен со всех сторон, чтобы любопытствующие граждане не проникли за периметр и не получили травм. Все-таки стройка есть стройка, где не исключены опасности.

Огромный мишка уже украшает площадьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Одни рабочие устанавливают метровые ледовые плиты с помощью кранов. Другие - возятся с электрикой, чтобы огромные светодиодные конструкции исправно работали все праздники.

Другие трудятся над установкой светодиодных конструкцийФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Все специалисты ходят исключительно в строительных касках и яркихх свеоттражающих жилетах. Рабочие ледового городка, несмотря на традиционное внимание со стороны журналистов в предновогоднее время, стесняются щелчков фотоаппаратов. Однако затем обязательно интересуются: «А где наше фото опубликуют?»

Рабочие выполняют важную миссию: устанавливают плиты для скульптурФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Праздничный городок с каждым днем обретает новые черты. Вчера безликие ледяные плиты только ставили в вертикальные положение, сегодня из них уже вырезали оленей или свинюшек. Возможно, городок будет готов на следующей неделе. Пока же работа кипит вовсю.

Появляются первые анималистические персонажиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- В позапрошлую зиму работали в плюсовую температуру. Все таяло. Было дело, когда трудились и в 30-градусые морозы. Но самая комфортная температура, конечно, минус 7-10 градусов, как сейчас, - рассказал один из прорабов стройки Яков.

Художники работают по эскизуФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Кстати, в ледяном городке в этом году проложат улицы – Северную, Трех поросят, Загадок и Сказочную аллею. Начало и конец каждой обозначат светящиеся деревья, на постаментах которых будут таблички с указателями. Торжественное открытие главной елки и ледового городка запланировано на 25 декабря в 10:00.

Городок с каждым днем обретает новые чертыФото: Наталия БЕШКАРЕВА

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