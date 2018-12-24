Прогноз на 2019 год от сыктывкарской свинки: теплая зима, политические перестановки и отток населения

Загадывать на будущее – плохая примета. Но в преддверии Нового года так хочется слегка приоткрыть завесу тайны и узнать, а что же будет там, в 2019? Кто-то обращается к предсказателям и гадалкам, а некоторые бегут к финансовым аналитикам. Но не стоит забывать и о братьях наших меньших, которые будто от природы наделены сверхъестественными способностями.

Для гадания «Комсомолка» обратилась к свинке сыктывкарского конно-спортивного центра «Аврора». К сожалению, у нашей героини нет клички, но это не помешало ей ответить на восемь вопросов, которые мы для нее приготовили.

Символ 2019 года заметно нервничала. Осенью у нее родились восемь поросят, которые еще не могут жить отдельно от мамы. Черные и розовые свинки беспрерывно крутились вокруг нашей главной героини и хрюкали наперебой.

Делаем прогнозы на 2019 год вместе с сыктывкарской свинкой.

Мы расположили перед хрюшей две миски: на одной разместили табличку, обозначающую ответ «Да», на другой – «Нет. Для разогрева мы решили узнать, ожидать ли жителям Коми морозов этой зимой. Слегка засомневавшись, наша свинка решила, что этой зимой холода обойдут республику стороной.

Символ 2019 года заметно нервничала. Осенью у нее родились восемь поросят, которые еще не могут жить отдельно от мамы.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

С легкой темы мы сразу же перешли к нашим вечным вопросам – делу Гайзера. Вот уже четвертый год бывшего главу Коми и его окружение судят по целому вороху обвинений. К сожалению, наша предсказательница решила, что и 2019 год не добавит ясности в этот запутанный процесс, так что суды будут идти и идти. Продолжая политическую тему, сыктывкарская свинка сделала ставки и на действующих политиков Коми. По ее мнению, 2019 год будет ознаменован политическими перестановками. Кто именно может покинуть свое кресло - она не уточнила.

В финале мы решили узнать, а будут ли жители Республики Коми счастливы в 2019 году?Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Мы не могли пройти и мимо наболевшей темы незаконного строительства мусорного полигона на станции Шиес, который находится на границе Архангельской области и Республики Коми. Как считает наша героиня, в ближайшее время местное население не сможет остановить огромную стройку. Хотя, возможно, в процесс вмешается кто-то еще? Поживем-увидим. Продолжая проблему мусора, мы решили узнать и про изменение тарифа на вывоз мусора. Напомним, пока что он составляет 115,5 рублей в месяц для жителей домов с центральным отоплением и 50,37 рублей – с печным. Также согласно новым правилам платить придется за каждого проживающего в доме человека. По прогнозу следующий год не внесет положительных изменений в этот вопрос и цена за вывоз ТКО снижаться не будет.

Увлекшись негативными прогнозами, свинка сделала еще несколько. Так, сыктывкарские школьники не пойдут в новую школу в микрорайоне Орбита, которую, напомним, планировали сдать еще в 2016 году. Еще одной ложкой дегтя в 2019 год стало предсказание, что жители Коми продолжат покидать нашу республику. Напомним, отток населения из Коми продолжается вот уже 30 лет.

Не относитесь к нашим негативным прогнозам слишком серьезно.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

В финале мы решили узнать, а будут ли жители Республики Коми счастливы в 2019 году? Поджав свой пятачок, свинка продолжила вредничать и огорчила нас отрицательным ответом. Но гадания гаданиями, а каждый сам творец своей судьбы. Так что не относитесь к нашим негативным прогнозам слишком серьезно.

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