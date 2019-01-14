Бывший ведущий «Орла и решки», который переехал жить в багажник, приехал в Воркуту

В конце прошлого года бывший ведущий популярного трэвел-шоу «Орел и решка» воркутинец Евсей Ковалев переехал жить в багажник своего авто. Видео, в котором он объясняет мотивы своего поступка, путешественник опубликовал на своем YouTube-канале.

- Я сделал это, чтобы избавиться от оставшихся страхов, чтобы встретить как можно больше людей, которые счастливы на своем месте. Принять их гармонию и поделиться своей. Для меня это необходимый риск. Я в первую очередь не об опасности, а о том, что если на пути к цели от всего отказаться, то что-нибудь приобретаешь. – обозначил свою позицию воркутинец. - Чьи-то путешествия закончились, а мое только начинается.

Правда, сначала непонятно было куда именно направится Евсей. За несколько дней путешественник побывал в Ярославле, затем в Сергиевом Посаде, Костроме, Кирове. И наконец воркутинец оказался в родной республике. Евсей Ковалев заглянул в Ухту и Печору, а на днях доехал до своей родной Воркуты.

Тизер своего путешествия на родину он выложил в своем Instagram. Интересно, что на минутном ролике запечатлен момент, как молодой человек взбирается на печально-известный мост на поселок Рудник, на который каждый год ползают местные подростки. Полное видео путешествия появится на канале Евсея в ближайшее время.

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Стало известно, что проект «Орел и решка. Перезагрузка» закрывается. Напомним, что с сентября этого года одним из ведущих шоу был воркутинец Евсей Ковалев. За три месяца молодой человек побывал в Грузии, Монголии, Франции и других странах. Однако Евсей не планирует оседать на месте и уже готов к новым путешествиям (подробнее...)