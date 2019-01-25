2019-01-25T07:08:22+03:00
Общество

В Корткеросе собаку, которую избивали железным поводком на камеру, отняли у изуверов

Теперь стафф в безопасности, сообщают на паблике приюта «Друг»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Судьба собаки, которую избивала железным поводком юная жительница Корткероса, определена. Пса забрали первые хозяева. Теперь стафф в безопасности, сообщают на паблике приюта «Друг».

К облегчению для всех, кто несколько дней переживал за пса и писал заявления в МВД о жестоком обращении с животным, собаку забрали «родные хозяева», Правда, не уточняется, кто это и не раскрывается цепочка, как пес попал в руки жестоких людей:

- Приехали вместе с полицией и документами. Татьяна сперва не шла на контакт, но отдать собаку ей пришлось. Пес в ужасном состоянии: весь в говне и ссанье. Он дико воняет и истощен (когда отдавали весил 47 килограм, а сейчас не больше 20). Первых хозяев вспомнил. Как стало известно, изначально они отдавали Джефа (так зовут пса) другим людям, но собака пошла по рукам. Но больше стаффа никому не отдадут, - написала в комментариях под сообщением о собаке в группе друг зоозащитница Маргарита П.

Комментаторы надеются, что истязателей не обойдет кара. Они очень хотят, чтобы их осудили по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животным).

- Есть факты оставления собаки без пищи и воды на длительные сроки, размещение материалов в СМИ, деяние на глазах у несовершеннолетних. Состав преступления есть. Нужен нормальный следователь, который возьмется доказать вину истязателей, - пишут люди.

Напомним, 22 января, видео жестокого обращения с животным в Корткеросе выложил в местную группу анонимный пользователь. На записи видно, что подросток бьет собаку железным поводком по морде. Несколько человек, в том числе зоозащитники из Сыктывкара, написали заявление в МВД по факту жестокого обращения с животным. Кстати видео также выложили на паблике с полумиллионной аудиторией «Очень плохие новости». Поэтому о живодерах из Коми знают далеко за пределами республики.

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