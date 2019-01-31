Национальную библиотеку Коми ждет капремонт и грандиозный переезд

В Национальной библиотеке Республики Коми пройдет капитальный ремонт. Во второй половине этого года в крупнейшем книгохранилище региона начнутся ремонтные работы.

Парадный подъезд будет отремонтирован. Фото: www. ulr.karelia.ru

В здании планируется провести ремонт крыши, фасадов, фундаментов, заменить окна и двери, капитально отремонтировать внутренние помещения. Также будут обновлены внутренние и наружные системы электроснабжения и связи, водопровод, вентиляция и система кондиционирования воздуха. Преобразится парадный вход в библиотеку и заменен входной пандус. Благоустроят и территорию, прилегающую к библиотеке. Также пройдут мероприятия по модернизации помещений хранения документов, оснащению современным оборудованием, аппаратурой, компьютерами и мебелью.

Из регионального бюджета на корректировку проектно-сметной документации и на ремонт библиотеки поступило порядка 1,8 млн рублей.

Работа с читателями продолжится.Фото: Архив "КП"

Пока остается открытым вопрос переезда библиотечного фонда. Перевезти необходимо 2 миллиона 300 тысяч носителей информации - это книги, брошюры, информационные листки, периодические издания, документы, патенты на изобретения, пластинки, диски и так далее. Пока еще не решено, как организуют транспортировку архивов и книг, и где они будут храниться.

Отметим, что обслуживание читателей будет идти даже во время активных ремонтных работ.