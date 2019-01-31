2019-01-31T12:09:30+03:00
Общество

Национальную библиотеку Коми ждет капремонт и грандиозный переезд

Необходимо найти новое место для 2 миллионов 300 тысяч носителей информации
Алиса КОЗЛОВА
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В связи с ремонтом необходимо будет перевезти 2 млн 300 тысяч носителей информацииВ связи с ремонтом необходимо будет перевезти 2 млн 300 тысяч носителей информацииФото: Архив "КП"
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В Национальной библиотеке Республики Коми пройдет капитальный ремонт. Во второй половине этого года в крупнейшем книгохранилище региона начнутся ремонтные работы.

Парадный подъезд будет отремонтирован. Фото: www. ulr.karelia.ru

Парадный подъезд будет отремонтирован. Фото: www. ulr.karelia.ru

В здании планируется провести ремонт крыши, фасадов, фундаментов, заменить окна и двери, капитально отремонтировать внутренние помещения. Также будут обновлены внутренние и наружные системы электроснабжения и связи, водопровод, вентиляция и система кондиционирования воздуха. Преобразится парадный вход в библиотеку и заменен входной пандус. Благоустроят и территорию, прилегающую к библиотеке. Также пройдут мероприятия по модернизации помещений хранения документов, оснащению современным оборудованием, аппаратурой, компьютерами и мебелью.

Из регионального бюджета на корректировку проектно-сметной документации и на ремонт библиотеки поступило порядка 1,8 млн рублей.

Работа с читателями продолжится. Фото: Архив "КП"

Работа с читателями продолжится.Фото: Архив "КП"

Пока остается открытым вопрос переезда библиотечного фонда. Перевезти необходимо 2 миллиона 300 тысяч носителей информации - это книги, брошюры, информационные листки, периодические издания, документы, патенты на изобретения, пластинки, диски и так далее. Пока еще не решено, как организуют транспортировку архивов и книг, и где они будут храниться.

Отметим, что обслуживание читателей будет идти даже во время активных ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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