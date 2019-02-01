Ведущий Иван Ургант высмеял «антитеррористическую» калитку возле школы в Сосногорске

«Антитеррористическая» калитка с легкой руки известного ведущего Первого канала Ивана Урганта засветилась на Первом канале.

Иван Ургант известен тем, что с легкостью и изяществом высмеивает ужасы российской действительности. В выпуске от 31 декабря он рассказал об «антитеррористической» калитке в Сосногорске. Она уже успела стать «звездой соцсетей», но юмор Урганта добавил толику славы:

- Это для очень воспитанных преступников. Приходит вор, натыкается на эту калитку, говорит: «Господи, все закрыто! Планы насмарку! Не войти! А ладно! Пойду в Третьяковку, там проходной двор», - смеется ведущий.

Кстати, что директор школы №3, где установлена знаменитая калитка, отметила, что в скором времени по периметру учебного заведения будет установлен и забор соответствующей высоты.

Напомним, что Республика Коми регулярно попадает в сатирические выпуски известной передачи. Например, ведущий Иван Ургант высмеял «невидимую остановку» в Корткеросе. Конструкция состояла из обычной бетонной плиты, а в день открытия чиновники еще и не забыли перерезать красную ленточку: двое из них ее держали, а третий перерезал. Кстати, остановку потом демонтировали. Совсем недавно шоумен посмеялся над батюшкой, который освящал дорогу в Коми из люка «Лексуса».

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