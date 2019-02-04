11 любопытных фактов об уроженце Коми Питириме Сорокине, которые вы должны знать

Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения Питирима Сорокина. Этот незаурядный человек прославил Республику Коми на весь мир, став одним из величайших социологов. Но о его заслугах и жизни хорошо известно только исследователям. "Комсомольская правда" предлагает больше узнать о личности коми ученого, заглянув в подборку интересных фактов. Составить её нам помогли и предоставили фото специалисты Центра "Наследие" имени Питирима Сорокина. Этот центр занимается изучением и популяризацией наследия не только Питирима Сорокина, но и других выдающихся уроженцев республики.

Питирим Сорокин в 1917 году

1. Питирим Сорокин родился 23 января (по новому стилю — 4 февраля) 1889 года в селе Турья Яренского уезда Вологодской губернии. Сейчас это территория Княжпогостского района Республики Коми. Существует версия, что ученого назвали в честь одного из местных святых, чей праздник приходился на конец января.

Письмо от Александра Керенского

2. Ученый был личным секретарем Александра Керенского. Вероятно, именно Питирим Сорокин помог Ольге Керенской с детьми бежать в Коми после роспуска Временного правительства. Тогда семья Александра Керенского поселилась в Кочпоне.

3. Из-за антибольшевистских взглядов Питирим Сорокин был заключен в Петропавловскую крепость, правда, ненадолго. После освобождения какое-то время пробыл в Москве, затем готовил восстание против большевиков на севере.

Справка на ученого из КГБ

4. Из-за подготовки восстания осенью 1918 года уроженец Коми края снова был арестован. Питирим Сорокин чудом избежал расстрела. Он написал отречение в газету Северо-Двинского губисполкома «Крестьянские и Рабочие Думы», в котором отказывался от членства в партии эсеров и политической деятельности вообще. Позже его открытое письмо было перепечатано «Правдой». На следующий день в «Правде» появились статья Владимира Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина». Фактически, эта статья спасла ученому жизнь.

5. В 1922 году Питирима Сорокина "выпроводили" из страны. Позднее его стали причислять к членам «философского парохода». "Филосософский пароход" - это операция советских властей по высылке за границу или в отдаленные регионы страны неугодных деятелей науки и культуры. Часть инакомыслящих уплыла на пароходах, часть (в том числе и Питирим Сорокин) - уехала на поездах. При этом людям разрешали брать с собой только два комплекта белья, две рубашки (ночные и дневные), две пары кальсон, чулок и обуви.

Из черного списка на родину смогли вернуться только три человека. Коми ученый в их число не попал. Он умер 10 февраля 1968 года в городе Винчестере в США.

Лекция в Гарвардском университете

6. После высылки наш земляк поехал в Берлин, потом — в Прагу. В 1923 году переехал в Америку, где с удивительной быстротой сделал себе имя всемирно известного профессора. В 1931 году создал и возглавил социологический факультет в Гарвардском университете.

Питирим Сорокин в 1960 годы

7. Гарвардский университет не стал потолком для коми ученого: в 1965 году Питирим Сорокин стал президентом Американской социологической ассоциации.

Семья Сорокиных

8. Питирим Сорокин — всемирно известный русско-американский социолог. Он разработал много теорий, но самыми «медийными» являются теории социальной мобильности и социокультурной динамики.

По теории социальной мобильности, любое общество делится на слои, по которым «путешествуют» люди. «Перемещения» бывают двух типов — горизонтальные (женитьба) и вертикальные (разжалование офицера).

Теория социокультурной динамики описывает три типа цивилизации: идеационную, сенситивную и идеалистическую. Идеационный тип основан на вере в Бога, сенситивный — на главенстве богатства и комфорта. Идеалистическая цивилизация совмещает два предыдущих типа.

9. Семью Питирима Сорокина можно назвать ученой династией. Его жена, Елена Баратынская, была доктором философии. Также она занималась генетикой и патологией растений. Сыновья известного социолога защитили в Гарварде диссертации: Петр — по прикладной физике, Сергей — по биологии.

Елена Сорокина за работой

10. Питирим Сорокин был не только социологом, но и литератором. Он написал научно-фантастический роман «Предтеча», несколько очерков и стихотворений. Прочитать их можно в сборнике «Питирим Сорокин. Прачечная человеческих душ. Художественные произведения 1907-1923».

Первая страница рукописи "Перед полднем"

11. В 2015 году Сыктывкарскому государственному университету было присуждено имя Питирима Сорокина. Годом ранее рядом с главным корпусом вуза был установлен памятник турьинскому мыслителю. Автором монумента стал председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.