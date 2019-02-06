Как остановить стройку мусорного полигона на Шиесе: референдум, митинги и петиции

3 февраля страну охватила волна митингов «Россия — не помойка». Активисты вышли на улицы в 53 городах и 32 регионах страны — от Калининградской области до Красноярского края. Больше всего митингов прошло в Архангельской области и Коми, на границе которых строится полигон для мусора из Москвы.

В Сыктывкаре на митинг, по подсчетам независимых наблюдателей, вышло около 850 человек. При этом два месяца назад в сравнительно теплую погоду на аналогичном мероприятии в центре столицы собралось в два раза меньше людей! Растущая массовость митингов явно свидетельствует о том, что гражданская активность в регионе растет. Жители Коми митингуют, собирают подписи под петицией, пишут гневные посты в соцсетях. Но ничего пока не меняется — строительство мусорного полигона на границе Коми и Архангельской области не прекращается.

Для многих открытым остается вопрос, что нужно сделать, чтобы остановить стройку на Шиесе? Его "Комсомольская правда в Коми" и задала общественникам и экологам.

Фото фото Виталия Пахтусова

Требовать проведения референдума

- Если организаторы стройки могут массово привезти людей для проведения собрания, то почему нам не сделать нечто подобное? Мы готовы поехать и устроить оборону. Надо вначале привлечь людей. Смотрю, что пока активны лишь пенсионеры. Надо также требовать референдум, чиновники его боятся. Сегодня нас намерены уничтожить, и мне стыдно, что основная масса людей сидит дома, - ижемская общественница Галина Рочева.

Выходить на митинги

- Говорить о том, что после митинга ничего не изменится — вранье! Есть хороший пример: в селе Краснобор Ижемского района собирались строить полигон по переработке нефтешламов. Все было согласовано, выделены деньги, но село встало против, и строительство перенесли!

Прекратите думать, что от нас ничего не зависит. Волю народа никто не отменял. Даже одиночные пикеты эффективны. Демонстрация гражданской позиция должна нарастать. И чем больше народу, тем лучше! Нужно категорически запретить ввоз ТБО на территорию любого региона извне, иначе Коми - следующая на очереди! - считает сыктывкарский эколог Нина Ананина.

Привлекать внимание международной общественности

- Как показывают события, все возможные пути взаимодействия с органами власти для недопущения строительства «экотехнопарка» исчерпаны. А проблема вышла за границы России. Вопросы экологии глобальны, а в случае с выбранным местом для строительства мусорного полигона, возникает прямая угроза Норвегии, Финляндии и Швеции.

Сейчас мнение местных жителей пытаются переломить через колено. Единственный способ решения глобальных проблем – привлечение внимания всех заинтересованных сторон, включая международное сообщество, - полагает депутат Госовета Коми Олег Михайлов.

Поддерживать тех, кто «на передовой»

- Главное - поддерживать тех активистов, кто сейчас находится на передовой - возле Шиеса. Они там организовали вахту, дежурят и фиксируют нарушения. Им нужна и моральная, и финансовая помощь. Еще важно следить за новостями, ведь рано или поздно, стройку попробуют легализовать, и тогда надо активно участвовать в общественных слушаниях, писать обращения в надзорные органы, - считает Павел Андреев, блогер, организатор «Баркемпа» в Сыктывкаре.

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